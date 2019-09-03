Школу для одаренных детей планируют создать на базе бывшего детского дома в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Инновационную школу для одаренных детей планируют создать на месте бывшего детдома в дагестанском городе Дербент. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"3 сентября глава города Дербент Хизри Абакаров и руководитель благотворительного фонда "Иман" Фируза Керимова осмотрели территорию бывшего детского дома Дербента, площадь которой составляет около 3 тыс. кв. м. На месте бывшего детского дома появится инновационная школа для одаренных детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помещения здания, которое пустует несколько лет, находятся в относительно хорошем состоянии. "В 2017 году здесь [в детдоме] оставалось всего 15 воспитанников, и их перевели в Избербашский детский дом. Сейчас в здании бывшего детского дома располагается республиканский центр содействия семейному устройству и сопровождения семей. В пустующем здании работают 14 человек при том, что в месяц к ним обращаются всего около пяти человек", - уточнили в администрации.

По словам Керимовой, в Дербенте нет образовательных центров, где у детей "была бы возможность в комфортных условиях получать знания, развиваться, раскрывать свои таланты и навыки". "Мы будем прорабатывать вопрос создания здесь образцово-показательной школы для одаренных детей, так называемый островок счастья, где они смогут получать качественное и разностороннее образование. В дальнейшем мы будем помогать им с получением образования в высших учебных заведениях и трудоустройством", - приводит пресс-служба ее слова.

Абакаров поблагодарил руководство Дагестана за передачу здания бывшего детдома, находившегося в собственности Минимущества республики, на баланс Дербента. "Совместными усилиями, с фондом Фирузы Керимовой, мы создадим здесь школу для самых талантливых, трудолюбивых, продвинутых детей. Мы воспитаем прогрессивных молодых людей, которые смогут стать эффективными управленцами, достойными гражданами", - цитирует пресс-служба мэра Дербента.