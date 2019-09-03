В Чечне планируют собрать более 1,5 тыс. т винограда

ГРОЗНЫЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Виноградари Чечни планируют в 2019 году собрать более 1,5 тыс. т винограда, что на 4% показателя прошлого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

"В текущем году планируют собрать урожай более 1,5 тыс. т винограда, или 104% к уровню прошлого года. Основными производителями винограда в Чеченской Республике являются сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. Наиболее распространены столовые сорта винограда", - сказали в пресс-службе.

В целом по Чечне площадь виноградных насаждений составляет 1880 гектаров, из них плодоносящих виноградников - 892 га. Одним из передовых хозяйств по производству винограда в регионе является ИП ГКФХ Найипов Х. Х. В пресс-службу добавили, что хозяйство планирует собрать в текущем году до 140 т винограда с уборочной площади 28 га, при средней урожайности 50 ц/га.