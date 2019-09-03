Новый корпус лицея в Усть-Джегуте КЧР решит проблему двухсменного обучения

ЧЕРКЕССК, 3 сентября. /ТАСС/. Новый корпус лицея №1 в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) позволит перейти на односменный режим обучения, объект будет введен в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В 2021 году в Усть-Джегуте завершается нового корпуса лицея №1 на 400 мест. Здесь расположится пищеблок с обеденным залом на две сотни посадочных мест и спортивный зал. Новый объект инфраструктуры позволит в лицее полностью перейти на односменный режим обучения", - рассказали в пресс-службе о результатах рабочей поездки главы региона в Усть-Джегутинский район республики.

Глава КЧР Рашид Темрезов в ходе встречи с местными жителями также объявил о начале строительства новой школы в ауле Гюрюльдеук. В ауле Сары-Тюз будет введен в эксплуатацию детский сад в конце 2020 года.

В пресс-службе добавили, что в рамках встречи с жителями Темрезов поручил министерству экономического развития республики проработать вопрос перевода города Усть-Джегута в статус моногорода. Это, по мнению руководителя региона, позволит дать мощный импульс к развитию одного из крупнейших населенных пунктов республики.