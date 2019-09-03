Экс-ректор Нижегородского государственного педуниверситета назначен врио ректора БФУ

КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Доктора философских наук, профессора Александра Федорова, занимавшего должность ректора Нижегородского государственного педагогического университета им. К. К. Минина, назначили временно исполняющим обязанности ректора Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта, являющегося самым крупным вузом Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе БФУ.

"С 3 сентября приказами министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова утверждены изменения в управлении БФУ им. И. Канта - временно исполняющим обязанности ректора назначен Александр Федоров, президентом утвержден Андрей Клемешев", - сообщили в пресс-службе.

Клемешев был избран на пост президента вуза 27 августа. Он сообщил, что решение покинуть пост ректора принял два года назад и намерен сосредоточиться на работе ученого совета университета, его органов, определяющих ключевые политики, заняться стратегическим планированием, а также рядом перспективных проектов, в том числе созданием в Калининградской области Инновационного научно-технологического центра и развитием НТП "Фабрика". "Именно сейчас для меня настало время принять важное решение в моей профессиональной деятельности, когда я готов отказаться от текущей административной работы, сосредоточившись на вопросах, связанных с развитием университета как важнейшего фактора регионального развития", - отметил он, комментируя свое решение.

Кандидатура Федорова на пост ректора БФУ была предложена Клемешевым и согласовывалась с губернатором области Антоном Алихановым министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

Андрей Клемешев с 1998 по 2011 год являлся ректором РГУ им. И. Канта, а затем Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Является членом правления Российского союза ректоров, первым вице-президентом Российской ассоциации политической науки, членом президиума учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию, членом Российского совета по олимпиадам школьников, членом президиума Российской ассоциации международных исследований, председателем совета ректоров вузов Калининградского региона. В 2016 году вошел в состав членов совета Российского фонда фундаментальных исследований. Избран депутатом Калининградской областной думы.

Александр Федоров с июня 2009 по октябрь 2011 года исполнял обязанности ректора Волжского государственного инженерно-педагогического университета ВГИПУ с НГПУ в октябре 2011 работал исполнял обязанности первого проректора НГПУ. С 4 мая 2012 года - ректор НГПУ им. К. Минина.