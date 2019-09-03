Число субсидируемых мест для гидов-переводчиков в БФУ в Калининграде выросло вдвое

КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области в два раза увеличили число субсидируемых из бюджета области мест для гидов-переводчиков в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта в связи с ростом потока иностранцев в регион. Об этом сообщил журналистам во вторник министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Мы уже несколько лет [c 2015 года] субсидируем программу подготовки гидов-переводчиков на базе БФУ им. Канта. Мы готовили по 20 человек в год бюджетных и такое же количество - 20 человек - внебюджетных. В этом году мы увеличили количество - у нас 40 бюджетных мест и примерно столько же будет внебюджетных мест", - сказал он, заметив, что в 2019 году будет подготовлено столько же специалистов, владеющих иностранными языками, сколько за все предыдущие годы - порядка 80 человек.

Министр сообщил, что число иностранцев, заинтересовавшихся возможностью въезда в Калининград по электронной визе, в четыре раза превысило первоначальные прогнозы. Если ожидалось, что до конца года для въезда в область будет оформлено порядка 12 тыс. электронных виз, то к началу сентября по таким документам в регион уже приехали 30 тыс. иностранцев, а число оформленных виз достигло 40 тыс.

Наибольшее число оформленных электронных виз приходится на граждан Литвы, Латвии, Польши, Германии и Эстонии, уточнил министр. При этом, по данным отельеров, сейчас наблюдается рост интереса к региону со стороны путешественников из Германии, Франции и Италии, а заявки на оформление документов поданы из всех 53 стран, включенных в список для их предоставления.

Ермак отметил, что введение механизма электронных виз стимулировало рост турпотока в целом. Если ранее прогнозировалось, что он вырастет примерно на 7-8% к уровню 2018 года, то сейчас ожидается рост в пределах 12-13%.

Система бесплатных электронных виз на посещение Калининградской области начала действовать с 1 июля 2019 года, она распространяется на граждан 53 стран, из них 38 - государства Европы. Виза действует в течение 30 дней, начиная с даты выдачи, с разрешенным сроком пребывания на территории РФ до восьми суток с даты въезда на основании заполненного в электронной форме заявления иностранного гражданина. Граждане, получившие электронные визы для въезда в Калининград, имеют право находиться и передвигаться только в пределах Калининградской области.