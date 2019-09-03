Основной этап кругосветной экспедиции к 200-летию открытия Антарктиды начался в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург во вторник принял передачу эстафеты от яхты "Русь" яхте "Сибирь", которая символизирует старт основной части кругосветной парусной экспедиции к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"3 сентября на Васильевском острове состоялся торжественный ритуал встречи яхт "Русь" и "Сибирь" в рамках экспедиции к берегам Антарктиды. Капитану яхты "Сибирь" вручили флаг Санкт-Петербурга и капсулу с землей города-героя Ленинграда для дальнейшей передачи коллективу антарктической станции "Беллинсгаузен", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, перед основным этапом парусной экспедиции в Антарктиду ее участники встретились с воспитанниками петербургского детского дома, поздравив их с началом нового учебного года и рассказав историю яхты "Сибирь" и ее путешествий.

Парусная яхта "Русь" вышла из Кронштадта 16 июля, в день 200-летия начала похода Беллинсгаузена и Лазарева. Отмечается, что в ходе первого этапа плавания экипаж посетил порты Финляндии, Швеции, Дании, Литвы, Латвии, Эстонии, а на обратном переходе почтил память Беллинсгаузена в его родовом поместье на острове Саарема в Эстонии. В тот же период из Омска вышла яхта "Сибирь" с экипажем под руководством капитана Сергея Щербакова, которая перед прибытием в город на Неве прошла по Северному морскому пути.

Дальнейшая часть экспедиции предполагает более трех десятков заходов в иностранные порты, в Бресте к "Сибири" присоединится учебно-научная парусная яхта "Ксанаду" - вместе они отправятся к берегам Антарктиды. Как ранее рассказали журналистам участники экспедиции, ее маршрут будет пролегать по Атлантическому океану до Южной Америки и станции Беллинсгаузен. В Антарктиду они планируют прибыть к 28 января 2020 года - спустя ровно 200 лет после открытия континента. Путешествие "Сибири" осуществляется на средства президентского гранта, выделенного в 2018 году.

Из Антарктиды "Сибирь" планирует возвращаться по Тихому океану вдоль побережий Южной Америки и Северной Америки, Аляски и российского Севера - обратно в Омск. В иностранных городах по пути следования участники плавания будут при поддержке Министерства иностранных дел РФ проводить встречи с соотечественниками за рубежом. Финиш экспедиции "Сибири" намечен на октябрь 2020 года. Всего за 15 месяцев небольшая парусная яхта должна в общей сложности пройти 30 тыс. морских миль, или более 56 тыс. км.