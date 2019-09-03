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Северный Кавказ

"Росстети" обновят ключевую подстанцию в Невинномысске на Ставрополье

Это повысит надежность электроснабжения потребителей города, сообщается на сайте компании

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" обновят ключевую подстанцию в моногороде Невинномысске (Ставропольский край) для повышения надежности электроснабжения жителей города. Об этом во вторник сообщается на сайте компании.

"Россети Северный Кавказ" реконструируют ключевую подстанцию в Невинномысске. [Это] обеспечит техническую защищенность подстанции, а значит повысит надежность электроснабжения потребителей города Невинномысска и Кочубеевского района Ставропольского края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реконструкция до конца года пройдет и на подстанции на 110 кВ "Новая Деревня" в Кочубеевском районе, а также на подстанции на 110 кВ "Заводская" в Ставрополе.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, его градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". Население города - более 117 тыс. человек.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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