Пассажирские автобусы из Москвы прибыли в Калмыкию в рамках сотрудничества между регионами

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Первые автобусы, оснащенные системами кондиционирования и видеонаблюдения, а также тахографами и ГЛОНАССом, прибыли из Москвы в Калмыкию в рамках сотрудничества между регионами. В ближайшие месяцы они выйдут на городские маршруты, сообщил во вторник на своей странице в Instagram врио главы республики Бату Хасиков. Он отметил, что во вторник встречался с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"В ходе встречи коснулись темы нехватки городского и междугородного транспорта. Отмечу, что некоторое время назад я отправлял письмо на имя Сергея Собянина с просьбой оказать нам содействие в этом вопросе. И я рад, что она была услышана - в эти дни первые 7 автобусов уже прибыли в Элисту. Они в отличном состоянии, оборудованы системами кондиционирования и видеонаблюдения, а также тахографами и ГЛОНАССом. В течение нескольких месяцев они выйдут на маршрутные линии", - написал Хасиков.

По его словам, власти Москвы также пообещали выделить республике дорожно-строительную и коммунально-уборочную технику, которая поможет в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Кроме того, в рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества в развитии инновационной деятельности. Также Хасиков пригласил московскую молодежь посетить калмыцкий заповедник "Черные земли".

"Калмыкия открыта для гостей, и нам будет приятно встречать у себя жителей столицы. К тому же они узнают больше о нашем регионе, познакомившись с самобытной культурой и богатыми традициями буддийской республики. Уверен, что ребята оценят восточный колорит в сочетании с современностью. Наше приглашение было принято, так что готовимся к встрече гостей", - добавил Хасиков.

Он также отметил, что сотрудничество Москвы и Калмыкии будет продолжено - в ближайшее время планируется подписание соответствующего соглашения.