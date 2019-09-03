Турнир по смешанным единоборствам на Кубок губернатора пройдет на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Кубок губернатора Ставропольского края по смешанным единоборствам пройдет 6 сентября в Георгиевске, сообщил туристский информационный центр региона во вторник.

"В мероприятии примут участие спортсмены из России (Ульяновск, Брянск, Кисловодск, Осетия, Дагестан, КБР, Чеченская Республика), Армении, Камеруна, Украины, Франции и Бразилии. В титульном бое за звание чемпиона мира на ринг выйдут Максим Давыдов (Россия) - рекорд ММA 8 боев 0 поражений и Ренат Лятифов (Украина), чемпион Украины по боевому самбо", - говорится в сообщении.

По данным туристского центра, за Кубок губернатора будут бороться чемпион Европы и мира - Владимир Минаев, а также чемпион Европы по джиу-джитсу Дмитрий Минаков и другие титулованные спортсмены.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Ставропольского края, министерства туризма и оздоровительных курортов региона, администрации Георгиевского городского округа.