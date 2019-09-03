Ледокол "Михаил Сомов" вышел в экспедицию из Архангельска на Чукотку

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Ледокол "Михаил Сомов" в среду отправился в экспедицию из Архангельска на Чукотку. Как рассказал ТАСС начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов, в ходе рейса научно-экспедиционное судно доставит грузы на полярные станции от Карского до Чукотского моря, на борту будет работать несколько научных групп.

"Михаил Сомов" пойдет со снабжением станций Чукотского и Якутского УГМС и доснабжением наших станций. Он будет заходить на станции на Северной Земле, на Новосибирских островах, на острове Врангеля и на Новой Земле. Специалисты "ВНИИокеангеология" (Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга - прим. ТАСС) будут выполнять работы на Северной Земле и Новосибирских островах, сотрудники института Арктики и Антарктики будут работать в районе архипелага Новая Земля и в Карском море", - сказал Ершов.

Экспедиция продлится 80-85 дней, планируется, что "Михаил Сомов" вернется в Архангельск в 20-х числах ноября.

Геологические исследования

Как рассказал ТАСС начальник экспедиции "ВНИИокеангеология" Виктор Богин, в сентябре есть возможность судну подойти к островам Северной Земли и Новосибирских островов - в этой части Арктики море лишь недавно освободилось ото льда. "В июле там снег еще лежит, в конце июля он тает. И лед вокруг островов тоже тает только в августе, - пояснил собеседник агентства. - Если погода будет хорошая, мы будем туда вылетать вертолетом каждый день, и проводить работы. Если погода будет плохая, то нас высадят и оставят на несколько дней, и мы несколько дней там будем работать".

Отряд из 11 человек будет проводить работы по изучению геологического строения архипелагов. "Это наземные работы. На Северной Земле работы запланированы на большой группе островов: остров Октябрьской Революции и много точек прибрежных на мелких островах", - сказал он.

По словам Богина, геологические и геофизические работы на архипелагах проводились и ранее, но сейчас появились новые методы исследований. "Появилась новая аппаратура, которая позволяет по-новому исследовать отобранные образцы, при этом часть старых образцов уже утрачена. Сейчас другие методы картографирования, другие методы отбора, - добавил он. - Можно сказать, это восстановление старых сведений для новых потребностей".

Груз на целый год

Судно доставит более 600 тонн различных грузов: топливо, продовольствие, оборудование для аэрологических исследований, строительные материалы, а также смены полярников на полярные станции Белого, Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и моря Лаптевых. Специалисты Севгидромета будут проводить ремонты и обслуживание метеорологического оборудования, техники для связи и энергоснабжения. Всего "Сомов" посетит около 30 полярных станций.

На станциях по маршруту следования судна специалистами Северного УГМС будет выполнено техническое обслуживание вычислительной техники, метеорологического оборудования, энергетики и связи. Сотрудники Арктического и Антарктического НИИ проведут обслуживание автоматических метеорологических станций и автоматических широкополосных сейсмостанций в Карском и Чукотском морях. "Михаил Сомов" доставит экспедицию Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского для работы в районе полуострова Таймыр.

В ходе рейса "Сомов" заберет волонтеров с метеостанции им. Федорова на острове Вайгач. Их доставили туда в июле в ходе предыдущей экспедиции. В рамках совместного проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Севгидромета они поставили специальное ограждение для защиты от белых медведей протяженностью 700 метров, высотой 3 метра вокруг станции и метеоплощадки. Ранее там была установлена система видеонаблюдения и защитные решетки на окнах и дверях. На Вайгаче часто появляются белые медведи, которые могут быть опасны для метеорологов. В дальнейшем систему планируется распространить и на другие станции, где обитают хищники. Таких станций в российской Арктике около десяти.