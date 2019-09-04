Строители начали реконструкцию Митридатских лестниц

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Строители приступили к реконструкции одного из символов города-героя Керчи Митридатских лестниц, ведущих на гору, где ранее находилась резиденция властителей Боспорского царства, сообщила ТАСС министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2017 года во время посещения Международного детского центра "Артек" обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой ускорить реставрацию объекта. В феврале 2019 года Главгосэкспертиза утвердила сметную стоимость реконструкции Митридатских лестниц. В мае Аксенов сообщил, что реконструкцию планируется начать в июне 2019 года.

"Реконструкция символа Керчи Митридатских лестниц началась, укладываемся в сроки. Должны завершить к началу октября 2020 года", - сообщила Новосельская.

По ее словам, подрядчиком ремонтно-реставрационных работ выступает акционерное общество "Баварский дом" (г. Москва). Стоимость работ - 651,64 млн руб. Госкомитет Крыма по охране культурного наследия выдал соответствующее разрешение на проведение реставрационных работ. В проект включены демонтажные работы, усиление конструкций, ремонтно-реставрационные работы, оборудование наружного и декоративного освещения, водопровода, канализации и археологические исследования.

Новосельская также сообщила, что в рамках Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма, к 9 мая 2020 года будет отреставрирован Обелиск Славы, установленный в августе 1944 года на горе Митридат и являвшемся одним из первых памятников, воздвигнутых в СССР в годы Великой Отечественной войны.

"В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости. После получения положительного заключения будет объявлена конкурсная процедура по определению исполнителя производственных работ", - сообщила она. Министр добавила, что предварительная стоимость работ составляет 18,2 млн руб.

Символы Керчи

Большая Митридатская лестница получила название от горы Митридат, где находилась резиденция царя античного Боспорского царства Митридата VI Евпатора. Лестница в 432 ступени была построена в середине XIX века и ведет на гору Митридат.

Часть лестницы обрушилась в июне 2015 года. По информации архитекторов, реконструкция части, на которой произошел обвал, проводилась в середине 1970-х годов, однако не была завершена - не были проведены работы по отводу почвенных вод. Часть деталей лестницы утрачена, каменная кладка, ступени, ограждения нуждаются в реставрации. Левая часть второго яруса находится в разрушенном состоянии вследствие подмыва почвенными водами.

Построенная в 1866 году в классицистическом стиле Малая Митридатская лестница имеет второе название - Константиновская - в честь купца первой гильдии Алексея Константинова, на пожертвования сына которого сооружение было возведено. Лестница реставрировалась в 1960 и 1989 годах. При современном обследовании было выявлено множество дефектов, а дальнейшая эксплуатация разрешена при условии проведения ремонтно-восстановительных работ.