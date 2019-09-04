На Дальнем Востоке остаются подтопленными 359 домов и 123 участка автодорог

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 359 жилых домов и 123 участка автомобильных дорог остаются подтопленными в разных регионах Дальнего Востока. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На данный момент остаются подтопленными в 13 муниципальных районах и трех городских округах 91 населенный пункт, из которых 46 - в Еврейской АО, 44 - в Хабаровском крае и один населенный пункт - в Приморском крае. В этих субъектах подтоплены 359 жилых домов и 123 участка автомобильных дорог. Пострадавших, отрезанных населенных пунктов нет", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в течение суток подтопленными оказались шесть населенных пунктов в Хабаровском крае и 11 жилых домов, а также 31 приусадебный участок и 11 участков автодорог. В Еврейской АО подтоплено 88 приусадебных территорий и два участка автомобильных дорог.

"В то же время освободились от воды четыре населенных пункта: по одному - в Амурской области и Хабаровском крае и два - в Еврейской АО, 25 жилых домов и 41 приусадебный участок. В семи пунктах временного размещения находится 101 человек, в том числе 38 детей", - отметили в МЧС.

За минувшие сутки спасатели откачали воду в 22 подворьях, просушили 53 дома, вывезли 120 куб. м мусора и очистили 99 м ливневой канализации в тех населенных пунктах, из которых ушла вода. Восстановлены участки автомобильных дорог протяженностью 215 км. Всего к ликвидации последствий привлечены более 3190 человек, 782 единицы техники, 64 плавсредства, из них от МЧС России - 572 человека, 119 единиц техники, 32 плавсредства.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае может подняться до 8,5 м при опасной отметке 6,5 м. В среду уровень воды в реке за сутки поднялся на 12 см, до 778 см. С начала сентября из-за роста уровня воды в Амуре идет подтопление близлежащих населенных пунктов.