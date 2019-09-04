В КБР началась реконструкция главного оросительного канала региона "Аксыра"

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Реконструкция магистрального канала "Аксыра" - главного источника питания обводнительно-оросительной системы Кабардино-Балкарии (КБР), предназначенного для орошения полей, началась в республике и продлится до конца 2020 года. Об этом сообщили в среду ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона.

"В рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (ведомственная программа "Развитие мелиоративного комплекса России") ФГБУ "Управление "Каббалкмелиоводхоз" осуществляется реконструкция магистрального канала "Аксыра". Период проведения реконструкции - 2019-2020 годы. В настоящее время заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с подрядной организацией ООО "АМА. Строй". С 1 августа 2019 года начаты работы по реконструкции канала", - уточнили в Минсельхозе региона.

На канале имеется 70 гидротехнических сооружений. Последняя реконструкция канала, построенного в 1937 году для орошения сельхозземель, проводилась в 1967-1968 годах. В рамках реализации проекта предусмотрены работы по реконструкции участка канала протяженностью 21,7 км и расположенных на нем сооружений, что позволит увеличить его пропускную способность и улучшить обеспеченность орошаемой площади водой. "Ожидаемый эффект: предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий", - отметили в министерстве.

Ввод в эксплуатацию магистрального канала будет осуществлен не ранее ввода в эксплуатацию плотинного гидроузла "Аксыра", который также нуждается в реконструкции.

В Минсельхозе РФ разработана федеральная целевая программа "Развитие мелиоративных земель сельхозназначения России на 2014-2020 годы", есть аналогичная программа и в КБР. С начала работы программы по 2018 год включительно КБР получила около 1,8 млн рублей по госпрограмме. Площадь подлежащих орошению земель в КБР составляет 130,7 тыс. га (43,5% от площади всей пашни). Протяженность оросительной системы достигает 3 тыс. 77 км.