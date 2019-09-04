Медицинские специальности стали самыми популярными в Северо-Кавказской госакадемии

ЧЕРКЕССК, 4 сентября. /ТАСС/. Число поступающих в многопрофильную Северо-Кавказскую государственную академию (СКГА) в Карачаево-Черкесии в 2019 году выросло, популярными специальностями стали медицинские, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На сегодняшний день по промежуточным итогам, в приемную комиссию вуза подали документы на поступление 1325 абитуриентов. Наблюдаются тенденции повышенного спроса в ходе приемной кампании в медицинский институт СКГА, в частности, по таким направлениям, как "Лечебное дело" и "Стоматология", - сказали в пресс-службе.

По словам заместителя председателя приемной комиссии Мадины Сатучиевой, число абитуриентов по сравнению с предыдущим годом выросло. "Сейчас сложно говорить о конкретных цифрах, так как приемная комиссия еще не окончена, однако могу отметить, что количество желающих поступить в наш вуз растет с каждым годом и это не может не радовать", - приводит пресс-служба ее слова.

На 2019-2020 учебный год Северо-Кавказская государственная академия получила 466 бюджетных мест, где 352 места отведено для очной формы обучения, 144 для заочной формы. На поступление так же подали документы 35 абитуриентов льготников.

Как отмечается, двери приемной комиссии будут открыты для желающих поступить на обучения в СКГА еще в течение двух месяцев.

СКГА - многопрофильный вуз Карачаево-Черкесии. В состав академии входят семь институтов - аграрный, медицинский, прикладной математики и информационных технологий, экономики и управления, юридический, инженерный, институт повышения квалификации. Кроем того, есть факультет дизайна и искусств и среднепрофессиональный колледж. В общей сложности в вузе обучаются более 5 тыс. студентов.