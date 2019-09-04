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ВЭФ-2019

Глава Колымы заявил, что ответственность за изменение русел рек позволит избежать паводка

Глава региона Сергей Носов подчеркнул, что ответственность за изменение русла после проведения работ должна лежать на том, кто занимался добычей полезных ископаемых

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Магаданской области намерены усилить ответственность добывающих компаний за изменение русел рек, чтобы предупреждать крупный паводок в регионе. Об этом в среду сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Паводок прошел в пяти городских округах Магаданской области из-за обильных дождей в начале августа. Его интенсивность стала рекордной с 1939 года.

"Паводок позволил сделать вывод, что нельзя строить дамбы, следуя за руслом рек. Надо разобраться с соблюдением элементарных правил при добыче полезных ископаемых. Русла рек меняют свое движение, и каждый раз дамбу в соответствии с изменением русла переносить глупо, [нужны] большие деньги. В рамках золотодобычи, добычи полезных ископаемых ответственность за изменение русла после проведения работ должна лежать на том, кто этой добычей занимался", - сказал Носов.

По его словам, сейчас ответственность за изменения русел рек фактически никто не несет. "Это большая проблема, решив которую мы подберем ключ к тому, чтобы чрезвычайных ситуаций не было. Надо разобраться, какие механизмы существуют, почему они не работают, кто за это отвечает", - пояснил губернатор.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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