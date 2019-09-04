Глава Колымы заявил, что ответственность за изменение русел рек позволит избежать паводка

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Магаданской области намерены усилить ответственность добывающих компаний за изменение русел рек, чтобы предупреждать крупный паводок в регионе. Об этом в среду сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Паводок прошел в пяти городских округах Магаданской области из-за обильных дождей в начале августа. Его интенсивность стала рекордной с 1939 года.

"Паводок позволил сделать вывод, что нельзя строить дамбы, следуя за руслом рек. Надо разобраться с соблюдением элементарных правил при добыче полезных ископаемых. Русла рек меняют свое движение, и каждый раз дамбу в соответствии с изменением русла переносить глупо, [нужны] большие деньги. В рамках золотодобычи, добычи полезных ископаемых ответственность за изменение русла после проведения работ должна лежать на том, кто этой добычей занимался", - сказал Носов.

По его словам, сейчас ответственность за изменения русел рек фактически никто не несет. "Это большая проблема, решив которую мы подберем ключ к тому, чтобы чрезвычайных ситуаций не было. Надо разобраться, какие механизмы существуют, почему они не работают, кто за это отвечает", - пояснил губернатор.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.