Акцию "Сохраним лес" проведут в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Саженцы грецкого ореха и бука высадят в Северной Осетии в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов республики.

"В октябре Северная Осетия присоединится к Всероссийской кампании по восстановлению лесов "Сохраним лес". Будут высаживаться саженцы на площади около 5 га", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основные посадки саженцев планируются в Моздокском и Пригородном лесничествах. Будут высаживаться грецкий орех и бук восточный. Также в школах региона запланированы занятия, посвященные сохранению лесов, на землях лесного фонда пройдут уборки.

Во время акции планируется высадить около 30 млн сеянцев и саженцев по всей стране. Организаторами мероприятия выступают Министерство экологии и природных ресурсов РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства. Кампания станет частью ежегодной Всероссийской экологической акции "Живи, лес!", которая по инициативе Рослесхоза проводится каждую осень с 2011 года.