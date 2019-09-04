Самый большой на Северном Кавказе православный храм появится в Северной Осетии к 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Храм в честь князя Александра Невского появится в Северной Осетии к празднованию 1100-летия крещения Алании к 2022 году. Об этом сообщили в среду ТАСС в комитете по делам печати и массовых коммуникаций республики.

"К 2022 году в Северной Осетии будет открыт самый большой храм на Северном Кавказе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Строительство ведется в рамках празднования 1100-летия крещения Алании", - сказал собеседник агентства.

Храм вместимостью 2 тыс. человек строят во Владикавказе рядом с Аллей Славы, высота его колокольни превысит 70 метров.

Также в честь празднования крещения Алании планируется реставрация храмов и культурных объектов, развитие инфраструктуры исторической части Владикавказа.

Будут реализованы и музейные и выставочные проекты, проведены физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. К знаменательной дате выпустят памятную монету и почтовую марку, создадут документальные, художественный и мультипликационные фильмы, издадут книги об истории крещения Алании.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.