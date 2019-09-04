Пассажиры экстренно севшего в Воронеже самолета вылетели в Пулково

ВОРОНЕЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Пассажиры экстренно севшего утром в среду в Воронеже самолета компании "Руслайн" вылетели в Санкт-Петербург. За ними авиакомпания прислала запасной борт, сообщил ТАСС представитель диспетчерской службы аэропорта Воронежа.

"Борт компании "Руслайн", который она прислала для пассажиров экстренно севшего утром самолета, вылетел из Воронежа в Пулково в 12:12 мск. Из 37 пассажиров вылетели им 14 человек, остальные перерегистрировались на другие рейсы", - сказал собеседник агентства.

Пассажирский самолет компании "Руслайн" в 07:15 мск в среду вылетел из Воронежа в Санкт-Петербург, но из-за неубранного шасси экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Выработав топливо, самолет в 07:51 мск совершил экстренную посадку, никто их пассажиров не пострадал. Самолет рассчитан на 50 мест, в его салоне находились 37 человек, после возврата они находились в здании аэровокзала. Воронежская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.