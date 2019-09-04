Назначен новый главный федеральный инспектор по Дагестану

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников назначил первого заместителя московского межрегионального транспортного прокурора Александра Степанова главным федеральным инспектором по Дагестану. Его в среду руководству республики и членам правительства представил заместитель полпреда в СКФО Игорь Рабков.

"Распоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе от 20 августа 2019 года на должность главного федерального инспектора по Республике Дагестан назначен Степанов Александр Сергеевич", - сообщил Рабков.

По его словам, Степанов родился в Дагестане, имеет два высших образования. "Начинал он работу в органах МВД, далее продолжил деятельность в органах прокуратуры на различных должностях. Последняя должность - первый заместитель московского регионального транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Общий стаж государственной службы 25 лет", - добавил замполпреда.

На новой должности Степанов сменил Алексея Гасанова, который был назначен главным федеральным инспектором по Республике Дагестан в сентябре 2018 года.

Как сообщил Степанов, о Дагестане он "знает не понаслышке". "Я родился в Дагестане, учился и ушел в армию. До сих пор у меня здесь имеются корни. В Дагестане наметилась положительная тенденция социально-экономического развития. Я хотел бы быть участником данного процесса", - сказал он, добавив, что особое внимание будет уделять реализации нацпроектов.

Как сообщается на сайте полпреда президента РФ в СКФО, Александр Степанов родился в 1974 году в селе Южное Кизлярского района Дагестана. В 1997 году окончил Дагестанский государственный техуниверситет, в 2000 году - Московский государственный социальный университет. Проходил службу в органах МВД. С 2001 по 2018 год служил в органах прокуратуры Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Тверской области, в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.