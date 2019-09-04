На Ставрополье пройдет фестиваль индийской культуры

ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Фестиваль индийской культуры "Намасте, Россия!" пройдет в Ессентуках и Кисловодске (Ставропольский край) в конце года, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Фестиваль продлится четыре месяца и охватит 10 городов. Его участниками станут танцевальная труппа хореографа Адити Мангалдас, артисты центра боевого искусства Каларипаятту, солисты вокально-инструментальной группы Shehnai и шоу-группа "Дорога в Болливуд", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в фестивале примут участие ансамбли, демонстрирующие все многообразие древней и процветающей цивилизации, ее традиционную музыку и боевые искусства.

Артисты центра боевого искусства Каларипаятту Hindustari Kalari Sangam выступят 20 октября в Великом Новгороде, 22 октября в Санкт-Петербурге, 24 октября в Москве, солисты вокально-инструментальной группы Shehnai - 12 декабря в Ессентуках, 14 декабря в Кисловодске и 16 декабря в Москве. Индийское шоу Bollywood привезут в Геленджик, Краснодар и Сочи в ноябре, отмечается в релизе.

Обменные фестивали российской культуры в Индии и индийской культуры в России проходят ежегодно с 2016 года по инициативе Министерства культуры РФ и Индийского совета по культурным связям ICCR.