Автобус с символикой Кавминвод будет курсировать в Москве на тур-фестивале

ПЯТИГОРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Презентационный тур-фестиваль "Все на воды в Кавминводы!" пройдет 14 сентября в Москве. В рамках тура по городу будет курсировать автобус с символикой городов-курортов Кавминвод, сообщила в среду пресс-служба министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

"В целях популяризации оздоровительного потенциала Кавказских Минеральных Вод 14 сентября состоится презентационный тур-фестиваль "Все на воды в Кавминводы!". По наиболее популярным достопримечательностям Москвы будет курсировать автобус, брендированный в едином стиле городов-курортов Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в местах остановки автобуса планируется проведение театрализованного интерактивного представления с участием профессиональных актеров и гида-экскурсовода. Кроме того, пройдет презентация продукции ставропольских производителей, в том числе товаров для красоты и здоровья на основе целебных свойств тамбуканской грязи, минеральной воды и рекламной продукции туристских организаций и санаторно-курортных учреждений края.

"Тур "Все на воды в Кавминводы!" станет новой точкой притяжения отдыхающих и новым механизмом продвижения и популяризации курортов Кавминвод", - отмечается в пресс-релизе.

Москва традиционного входит в Топ-10 субъектов России по количеству туристов, ежегодно посещающих Ставрополье.