Трассы курортов "Архыз" и "Ведучи" протестируют чемпионы мира и Европы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион мира по маунтинбайку Лоик Бруни и двукратный чемпион Европы по скоростному спуску Флоран Пайе в сентябре посетят "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чечне, чтобы протестировать велотрассы курортов. Об этом сообщил в среду на своей странице в Instagram первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"Хорошие новости - инфраструктура курортов Северного Кавказа привлекла внимание представителей мирового спортивного сообщества. Уже в сентябре велотрассы наших курортов "Архыз" и "Ведучи" приедут протестировать четырехкратный чемпион мира по маунтинбайку, французский гонщик Лоик Бруни и его партнер по сборной, двукратный чемпион Европы по скоростному спуску Флоран Пайе", - говорится в сообщении.

Байсултанов отметил, что экспертная оценка гонщиков такого уровня позволит компании "Курорты Северного Кавказа", в управлении которой находятся "Арыхз" и "Ведучи", "доработать необходимые вопросы и уже в новом сезоне претендовать на проведение гонок европейского и мирового масштаба". "Для наших курортов это, однозначно, новый виток развития", - пояснил он.

Помимо знакомства с инфраструктурой курортов Северного Кавказа Пайе и Бруни посетят X Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, который пройдет в Грозном.

О курортах

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 24 км горнолыжных трасс, четыре подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 9100 человек в час, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс. В зимнем сезоне 2018-2019 годов в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - новые трассы и две секции канатной дороги "Северное сияние".

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и другие виды активного отдыха.

К 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км, семь из которых появятся к 2022 году. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано порядка 2 тыс. мест.