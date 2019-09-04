В Чечне появится крупнейший в России исламский научно-просветительский центр

ГРОЗНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России исламский научно-просветительский центр начали строить в Чечне за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил в среду на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Рамзан Кадыров.

"Центр возводится в поселке Мичурина на въезде в столицу Чечни со стороны Гудермеса. Это будет крупнейший в России научно-просветительский комплекс с мечетью на десятки тысяч молящихся, учебными кабинетами, служебными помещениями, исламской литературой, трудами по хадисоведению. Центр будет играть огромную роль в изучении работ великих имамов и ученых Ближнего Востока, Средней Азии, устазов и шейхов Чечни. В нем будут читать лекции известные во всем мире религиозные деятели", - отметил Кадыров.

По его словам, в процессе строительства в регионе находится более 50 мечетей.