В бывшем здании британского консульства в Санкт-Петербурге открылся центр медиаискусств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Центр медиаискусств - структурное подразделение государственного нетипового образовательного учреждения "Академия талантов", совмещающее творческую направленность и опору на цифровые технологии, - открылся в бывшем здании генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

"Наша основная задача - это сохранить исторический момент этого здания и наполнить его культурным, образовательным содержанием и, конечно, внедрить цифровое образование в реализацию программ дополнительного образования. Нами разработано 19 программ дополнительного образования, аналогов в городе этим программам нет. Профессий много - это и диджеи, и операторское мастерство, у нас реализует свои программы студия визуальных искусств, арт-студия, графический дизайн, архитектурный дизайн, 3D-мэппинг и многие другие", - рассказала журналистам в среду директор "Академии талантов" Екатерина Полукарова.

Программы обучения рассчитаны на три года.

"Мы набираем ребят от 10 до 18 лет, - сказала директор, отметив, что программы для школьников бесплатны. - На данный момент записаны 200 человек, и мы открываем дополнительные группы и новый набор с сегодняшнего дня".

"Это на самом деле восхитительно, такой проект, он украшает наш город, а самое главное - дает возможность действительно проявить свои таланты детишкам. Дети получили к 1 сентября такой уникальный, хороший подарок", - сказал журналистам после посещения центра врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметив качественную технологическую оснащенность образовательной площадки.

Ранее заместитель директора академии по развитию и связям с общественностью Ингрид Пильдес рассказала ТАСС, что принципиальное отличие центра от уже существующих учреждений творческой направленности и IT-образования заключается в характере использования цифровой образовательной среды. "Высокая технологическая насыщенность центра призвана стать основой для развития пластичных навыков, позволяющих творчески преобразовывать окружающую среду, развивает эмоциональную грамотность, а креативная среда способствует формированию нестандартного образа мышления у обучающихся", - пояснила она.

Академия талантов была открыта в Каменноостровском дворце в Петербурге в декабре 2015 года для обучения творчески одаренных детей. Площадка оснащена инновационным оборудованием, которое позволяет вовлекать школьников в научную и профессиональную деятельность.

О здании

В здании на Лафонской улице, дом 5, (с 1952 по 2017 годы носила название улицы Пролетарской диктатуры) в 1960-1980-е годы находилось Ленинградское художественное училище им. Серова. В конце 1980-х годов в нем работала детская музыкальная школа. В 1992 году помещения были переданы генконсульству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Генконсульство Великобритании завершило свою деятельность 1 августа 2018 года. Часть своих функций представительство прекратило выполнять еще в июне, но продолжало работать до окончания чемпионата мира по футболу в России. Причиной прекращения работы генконсульства стало обострение отношений между двумя странами из-за "дела Скрипалей".