Власти в Хабаровском крае получили от прокуратуры предписания из-за подготовки к паводку

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Прокуратура внесла предписания властям в Хабаровском крае из-за неэффективного расходования бюджетных средств при подготовке к паводку. Об этом глава региона Сергей Фургал сообщил в интервью ТАСС во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Уровень [воды] прогнозировали у Хабаровска на 550 см еще в начале паводка. Мы сказали: берем 750 см. Прокуратура направила предупреждения о неэффективном расходовании средств. Сказали, что накажут за это. А если уровень будет выше прогнозируемой отметки, все затопит, и будут жертвы, то накажут за халатное отношение при подготовке к паводку. В итоге получили три предписания от прокуратуры [из-за неэффективного расходования средств]", - сказал Фургал.

В Хабаровском крае с конца июля отмечается сложная гидрологическая обстановка. Из-за сильных дождей, прошедших в разных регионах Дальнего Востока сформировался паводок на Амуре и на других реках, идет подъем грунтовых вод. Гидрологи несколько раз корректировали прогнозы. Практически во всех случаях - в сторону увеличения.

По данным МЧС на среду, в зоне паводка в крае находятся 73 населенных пунктах. В 44 из них отмечается подтопление 194 частных жилых домов и 767 приусадебных участков. Подтоплено также 92 участка дорог между населенными пунктами и внутри них, около 2 тыс. дачных участков. Самая напряженная ситуация сейчас складывается у Комсомольска-на-Амуре, где уровень воды в Амуре растет на 10-15 см ежесуточно.

Ожидается, что в ближайшие дни вода там поднимется до 820-850 см при опасной для города отметке в 650 см. В Комсомольске подтоплены частные дома, дороги, подвалы многоэтажек. Развернуты работы по отсыпке и укреплению дамб до девяти метров.

В Хабаровске также проводились превентивные мероприятия: замыкали дамбу возле улицы, расположенной вдоль Амура, разворачивали водоналивную дамбу на набережной, устанавливали насосы. Сейчас вода у Хабаровска пошла на спад.

Накануне глава региона сообщал, что ущерб от паводка в Хабаровском крае уже составил бы 2 млрд рублей, если бы не своевременно принятые меры. Затрачено на подготовку к паводку было около 500 млн рублей. Глава МЧС Евгений Зиничев, который во вторник совершил облет подтопленных территорий в крае, сообщал, что работа по предупреждению последствий паводка на Амуре проведена правильно.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.