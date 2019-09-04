Глава Якутии предложил финансировать медучреждения Арктики по сметной стоимости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Медицинские учреждения на Крайнем Севере необходимо финансировать по сметной стоимости содержания. С таким предложением выступил в среду на заседании президиума Госсовета во Владивостоке под руководством президента РФ Владимира Путина глава Якутии, руководитель рабочей группы по подготовке Госсовета Айсен Николаев.

"Для благополучия людей в каждом населенном пункте округа, особенно в отдаленных труднодоступных местах, должна быть обеспечена качественная первичная медико-санитарная помощь. Для этого предлагаем финансировать медицинские учреждения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Дальнего Востока из Фонда обязательного медицинского страхования не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания", - сказал Николаев.

Финансирование по нормативу определяется численностью населения и подходит для густонаселенных регионов. При финансировании по сметной стоимости параметры выделения средств не зависят от этого показателя.