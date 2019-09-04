Уровень газификации в Северной Осетии в 2019 году доведут до 95%

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Уровень газификация в Северной Осетии в текущем году будет доведен до 95%. До конца года планируется газифицировать 15 населенных пунктов, в том числе в горных районах, сообщил ТАСС министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев.

"В плане 2019 года проведение работ по 20 объектам газификации - строительно-монтажные работы на 15 объектах, еще по пяти объектам готовится проектно-сметная документация, по ним работы планируются в следующем году. Основной объем работ проходит в горных населенных пунктах. В частности, это села Ирафского района Дзинага, Мацута, Ахсау и Задалеск в Дигорском ущелье, Нижний Унал и Верхний Унал Алагирского района, в Моздокском районе идут работы по проектированию газовых сетей поселков Любовь Кондратенко и Дружба. Общий процент газификации по республике сейчас - 93%, после сдачи всех объектов в этом году он возрастет ориентировочно на 95%", - рассказал Тамаев.

По его словам, все работы выполняются за счет республиканской инвестиционной программы газификации, ее объем финансирования на 2019 год - 98 млн рублей, из них 77,5 млн рублей предусмотрено непосредственно на строительные работы, 20,5 млн рублей - на проектно-изыскательские работы.

"В планах на 2020-2021 годы газификация населенных пунктов горной части Алагирского района, продолжение программы газификации Дигорского ущелья на участке от Дзинаги до Комарта и от Мацуты до Фаснала. Я думаю, что в течение трех-пяти лет мы закончим газификацию сел, выйдем почти на 100% газификации", - добавил министр.

Как уточнили в министерстве ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии, основой программы газификации горной территории стало строительство газопровода "Унал - Фиагдон". Договоренность о реализации этого проекта была достигнута между главой республики Вячеславом Битаровым и руководством ПАО "Газпром". Тамаев отметил, что дополнительно за счет собственных средств ПАО "Газпром" в будущем году будет проложена ветка газопровода от населенного пункта Инаркой в Кабардино-Балкарии до Кусово в Моздокском районе Северной Осетии.