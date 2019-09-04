Театры Кабардино-Балкарии получили новые автобусы

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /Корр. ТАСС /. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) закупили два автобуса для нужд Кабардинского и Кукольного театров. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры КБР в среду.

"Благодаря федеральному финансированию полностью обновлен автопарк и доукомплектовал до двух транспортных единиц. Приобретены новый автобус "ПАЗ" на 19 посадочных мест и микроавтобус "Ford Transit" на 17 посадочных мест", - говорится в сообщении.

Теперь у театра появилась возможность одновременного ведения гастрольной и основной (выездной) деятельности, как по республике, так и за ее пределами.

Другой театр, Кабардинский государственный драматический им. А. Шогенцукова, получил автобус за счет средств, выделенных из бюджета в рамках Года театра.

Как пояснила ТАСС директор Кабардинского театра Ирина Паштова, автобус необходим для гастрольной деятельности. "Нам выделили 1,8 млн рублей, и мы свои средства вложили и купили "Ford", очень симпатичный. Это 18-местный микроавтобус, для артистов этого достаточно, когда мы едем на гастроли, а для перевозки декораций у нас есть "Газель". Раньше у нас был старый-старый ПАЗ, но все равно на нем ездили и работали", - рассказала Паштова.

В ближайшее время на транспорте будет установлено все необходимое оборудование для обеспечения безопасности перевозок, добавила она.