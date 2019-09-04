Залы здания ансамбля танца Северной Осетии намерены отремонтировать в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Государственный ансамбль песни, музыки и пляски Северной Осетии "Алан" планирует в 2020 году отремонтировать два зала для выступлений, сообщил ТАСС художественный руководитель академического ансамбля народного танца "Алан" Руслан Тадеев.

"Мы бы очень хотели отремонтировать наши залы. У нас два зала: один большой и другой чуть поменьше. Скорее всего, это будет на следующий год, летом, когда коллектив уйдет в отпуск", - сказал Тадеев.

По его словам, в целом база ансамбля находится в хорошем состоянии. Созданы все условия для репетиций и выступлений коллектива, однако последний крупный ремонт в здании проводился 6 лет назад.

Государственный академический ансамбль танца "Алан" был создан в 1938 году композитором Татарканом Кокойты. Изначально это был коллектив национальной песни и танца, который в 1968 году реорганизовали в ансамбль. Труппа из 70 человек исполняет традиционные северокавказские танцы и дает концерты в городах России и бывших советских республиках.