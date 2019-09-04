Филиалы ресурсного центра поддержки добровольчества появятся в Дагестане до конца года

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Местные филиалы ресурсного центра поддержки добровольчества появятся в муниципалитетах Дагестана до конца текущего года, сообщила в среду пресс-служба министерства по делам молодежи республики.

"В республике стартовал добровольческий проект "Эпицентр добра", направленный на комплексное развитие и популяризацию добровольческого движения в муниципальных образованиях. До конца года в четырех территориальных округах республики будут созданы местные ресурсные центры добровольчества - "Эпицентры добра" - на базе муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект "Эпицентр добра" выиграл грант в рамках заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов, проведенного Федеральным агентством по делам молодежи. Организатором проекта выступает региональный ресурсный центр поддержки добровольчества - Дагестанская региональная общественная организация "Центр развития добровольческих инициатив" РОО "Доброцентр" совместно с министерством по делам молодежи Дагестана.

"В центрах добровольчества будут осуществлять комплекс организационных, консультационных, методических услуг организациям и гражданам в сфере добровольческой деятельности в соответствии с задачами социально-экономического развития субъекта и с целью повышения общественно полезной занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов", - уточняется в сообщении.

Для участников проекта будут проведены образовательные тренинги в рамках "Республиканской школы добровольчества", социальные акции и республиканский форум "Волонтерство через всю жизнь". Организаторы планируют привлечь в добровольческое движение более 1 тыс. новых добровольцев.

В пресс-службе отметили, что новоиспеченных добровольцев будут сопровождать на протяжении всего периода реализации проекта опытные наставники. Планируются также регулярные выезды в муниципальные образования, консультации на местах и выдача волонтерских книжек.