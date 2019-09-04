Электромобили для передвижения по исторической части Дербента могут запустить в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти дагестанского Дербента планируют запустить электромобили для передвижения по исторической части города и к основным достопримечательностям, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Четвертого сентября глава городского округа "город Дербент" Хизри Абакаров встретился с генеральным и исполнительным директорами АО "Завод "Дагдизель" Владимиром Дудчаком и Султанахмедом Асалиевым. Собравшиеся обсудили создание туристической инфраструктуры в Дербенте, в частности разработку и производство электромобилей для передвижения по исторической части города и к местам расположения основных достопримечательностей", - говорится в сообщении.

Абакаров заявил, что будет объявлен конкурс на дизайн будущего электромобиля, итоговый результат будет выбран путем открытого голосования. "Глава Дербента подчеркнул, что первый электромобиль должен появиться в Дербенте в мае 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в летний сезон Дербент сталкивается с проблемой перегруженности улиц города автотранспортом, вокруг основных достопримечательностей скапливаются автомобили и большие туристические автобусы.

Электромобили для гостей

Абакаров, обращаясь к руководству завода "Дагдизель", сообщил, что власти Дербента хотят создать несколько перехватывающих парковок, на которых гости города смогут оставить свой транспорт и пересесть на электромобили и уже на них проезжать по набережной, по жилым кварталам и подниматься к крепости.

"Для нас главное, чтобы на этом зарабатывали именно дагестанцы, следовательно, производством должна заниматься дагестанская компания. Я уже был на заводе "Дагдизель", мне понравились ваши инженерные идеи и то, как налажена работа, поэтому мы выбрали вас. От электромобилей, в первую очередь, мы ожидаем безопасность и компактность", - цитирует пресс-служба мэра.

По словам Дудчака, на начальной стадии разработки некоторые запчасти для электромобиля придется закупать у других российских предприятий, но общую сборку будут производить на заводе "Дагдизель". "В дальнейшем работу наладят таким образом, что все необходимые детали будут производиться на дагестанском заводе", - сообщила пресс-служба.

Асалиев в свою очередь отметил, что определить модель электромобиля необходимо, учитывая радиус разворота на узких улицах и угол подъема.

Участники встречи также обсудили вопросы строительства станций для зарядки электромобилей.

О Дербенте

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря. Празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из самых известных достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала. Сейчас Дербент является вторым по величине городом Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км. Ежегодно город посещают десятки тысяч туристов.