Участники акции "Живи, лес!" в Кабардино-Балкарии высадят более 3 тыс. саженцев

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) примет участие во всероссийской акции "Живи, лес!", включенной в нацпроект "Экология", в рамках которой будет проводиться посадка молодого леса и очистка лесов от мусора, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"В Кабардино-Балкарии в рамках всероссийской акции "Живи, лес!" будет высажено более 3 тыс. штук крупномерных саженцев. Мероприятия по посадке деревьев в республике в рамках акции пройдут на площади не менее 3 га. Акция будет проходить до 31 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

В ходе акции будут проводиться посадка леса, уборка мусора, сбор семян лесных растений, просветительские мероприятия и выставки. Также пройдут тематические занятия в образовательных учреждениях.

Организаторами мероприятия выступают Министерство экологии и природных ресурсов РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.