Мастер-план развития создадут в курортном городе Кисловодске

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты конструкторского бюро (КБ) "Стрелка" разработают мастер-план развития и благоустройства города-курорта Кисловодска в Ставропольском крае. Об этом в среду сообщил глава муниципалитета Александр Курбатов.

"Подписали договор с конструкторским бюро "Стрелка" на подготовку мастер-плана проекта Кисловодска. Мы ждали начала этой работы. Ее цель - качественное изменение города и создание в нем современной комфортной среды", - написал он на своей странице в Instagram.

К работе будут привлечены эксперты по городской антропологии, архитектуре, инженерным коммуникациям, транспорту. "[Специалисты] будут вовлекать лидеров общественного мнения, жителей нашего города в процесс формирования мастер-плана. Считаю, что это правильно, так как ни один эксперт не знает территорию так, как знают ее жители. И их мнение поможет наиболее полно выявить особенности, недостатки и достоинства нашей территории", - пояснил Курбатов.

КБ "Стрелка" - компания, предоставляющая услуги стратегического консалтинга, городского планирования и управления проектами. В структуру компании входят центры городской антропологии, экономики, ГИС аналитики, коммуникаций и дизайна.