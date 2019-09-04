Развитие санитарной авиации на Ставрополье начнется в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья начнут работу по развитию санитарной авиации в регионе в 2020 году. В Ставрополе запланировано строительство вертолетной площадки, сообщили в среду в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

"В 2020 году на Ставрополье начнется развитие санавиации. Будет построена вертолетная площадка в Ставрополе, которая обеспечит своевременность экстренной медицинской помощи. Чтобы работа санавиации была оперативной, запланированы работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов", - говорится в сообщении.

Для повышения доступности и качества медицинской помощи в крае также расширяется сеть фельдшерско-акушерских пунктов - в 2019 году на Ставрополье построят шесть новых ФАП. В 2021 году планируется закупить 37 передвижных медицинских комплексов, в настоящий момент два таких комплекса работают в Ипатовском и Кочубеевском районах края.

Мероприятия по развитию санитарной авиации в рамках национального проекта "Здравоохранение" Минздрав России реализует с 2019 года. В рамках нацпроекта уже к концу 2020 года должно быть построено и реконструировано не менее 78 вертолетных площадок, расположенных непосредственно при медицинских организациях или на расстоянии не более 15 минут езды от них на автомобиле скорой помощи. К концу 2021 года полеты буду выполняться уже на всей территории страны.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения по стране) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.