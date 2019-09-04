Проездные билеты для школьников отменили в муниципальном транспорте Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Муниципальное предприятие "Калининград-ГорТранс" прекратило выпуск школьных и общегражданских проездных билетов. Руководство объясняет это миллионными убытками, которые предприятие несет от перевозки школьников, сообщила в среду на своем сайте городская администрация.

"В декабре 2018 года тариф на проезд в общественном транспорте увеличился с 20 до 24 рублей. Цена школьного билета при этом осталась прежней - 15 рублей. Но если раньше разница между билетом для школьника и взрослого составляла 5 рублей, и эта сумма доплачивалась [предприятию] из городского бюджета, то теперь разница стала 9 рублей, а дотируют по-прежнему только 5 рублей. В итоге в каждый учебный месяц предприятие недополучает 850 тыс. рублей за проезд школьников и еще 225 тыс. в среднем - выпадающие доходы от продажи школьных проездных", - прокомментировал директор "Калининград-ГорТранс" Анатолий Мухомор, слова которого приводятся в сообщении.

В год, по его словам, "набегает" около 10 млн. "Большая сумма, и это при том, что нам необходимо обновление автопарка. Поэтому мы вынуждены были отказаться и от школьных, и от общегражданских проездных", - сказал Мухомор.

Он также отметил, что доля общего рынка перевозок у предприятия "Калининград-ГорТранс" сейчас составляет 47%, увеличившись за три года более чем вдвое. "А значит и финансовая нагрузка на нас не в пример частникам, где проездные не действовали совсем", - сказал он.

В администрации города отметили, что речь идет только об отмене школьных и общегражданских проездных. Льготники, как и раньше, могут приобрести проездные по прежним ценам. Для удобства проезда школьников, помимо наличного расчета, также введены электронные транспортные карты, родители могут пополнять их, не опасаясь, что ребенок потратит деньги на что-то другое.