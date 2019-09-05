Турмаршрут для первого беспилотного летающего такси разработают в Ингушетии

МАГАС, 5 сентября. /ТАСС/. Туристический маршрут по историческим местам разработают в Магасе для беспилотного летающего такси, которое планируется запустить в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил мэр города Беслан Цечоев.

Ранее Цечоев сообщал, что в Магасе, который является административным центром республики, планируется запустить беспилотное летающее такси.

"Беспилотное летающее такси - это развлекательный и туристический проект, инновационный и абсолютно безопасный, в том числе экологически. Мы работаем сейчас над созданием воздушного туристического маршрута по историческим местам в столице и в районе Магаса. Такси планируется запустить в 2020 году в рамках концепции "умного города" и туристско-рекреационного кластера "Шелковый путь", - сказал градоначальник.

В 2018 году Минстрой России включил Магас в список 18 российских городов, в которых в рамках пилотных проектов протестируют централизованные информационные системы и точечные smart-разработки федеральной программы "Умный город".

В Магасе уже реализован ряд проектов по созданию "умного города", в том числе установлены полностью застекленные остановочные комплексы с Wi-Fi, подогревом, электронной библиотекой, "умные кормушки" для кошек, а также мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора. Кроме того, строятся современные детские и спортивные площадки. Власти также разрабатывают проект создания ботанического сада и парка аттракционов.