Дмитрий Артюхов: для развития Арктики необходимо точечное законодательное регулирование

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Общепринятые законодательные нормы в ряде случаев в условиях Арктики неприменимы, развитие этой территории требует точечного регулирования. Такое мнение выразил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов во время сессии "Законодательное обеспечение развития Арктики" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в четверг.

"Арктика требует точечного регулирования. Мы видим много примеров, когда общие подходы в нашем случае не срабатывают. И у нас есть хороший пример этого точечного регулирования <...> недавнее внесение изменений в закон об автомобильных дорогах. Мы позволили так называемые безальтернативные платные дороги при условии бесплатного проезда для населения. В результате сегодня мы уже сегодня строим новый мост [через реку Пур]. 30 лет люди [этого] ждали", - сказал Артюхов и уточнил, что мост стоимостью 10 млрд рублей будет полностью построен с помощью внебюджетных источников.

В качестве еще одного положительного примера губернатор привел реализацию проекта "Ямал СПГ". "Было выпущено распоряжение правительства [РФ], где были прописаны индивидуальные решения. Они разные: кому-то нужна инфраструктура, кому-то нужна иная налоговая ставка, кому-то нужен импорт редкого оборудования, а в случае с "Ямал СПГ" была, конечно, такая эксклюзивная мера поддержки, как помощь в разминировании акватории. Ни в одном законе не предусмотреть такой набор мер, чтобы этот проект реализовался. Все крупные проекты в Арктике штучные", - отметил Артюхов.

По его словам, такой же точечный подход необходим при регулировании вопросов безопасности объектов инфраструктуры. Например, школа в отдаленном поселке, добраться до которого можно лишь вертолетом или водным транспортом, должна охраняться Росгвардией. "Там один участковый на весь поселок, но мы попадаем под критерии, что должна быть охрана. Этого нет. Коллеги из надзорных органов выписывают предписания, и директор школы находится в непонятном положении", - пояснил Артюхов.

Подобные нормы создают для арктических регионов массу неудобств и приводят к излишним затратам, как в случае с охраной речного вокзала, на которую недавно дополнительно понадобилось 30 млн рублей, добавил глава Ямала. "Он работает у нас четыре месяца, остальные месяца он закрыт. Но в законе нет четырехмесячного режима, мы должны круглый год его охранять. 30 млн рублей нужно снять с других очень важных мероприятий, чтобы там осуществлялась круглосуточная охрана, никому не нужная на самом деле. Таких примеров много", - заключил Артюхов.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.