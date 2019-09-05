Нижегородские власти обсуждают возможность вывода госорганов с территории кремля в городе

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области рассматривает возможность освобождения территории городского кремля от размещения органов исполнительной власти. Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В мае 2019 года в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород вице-премьер Виталий Мутко предложил рассмотреть возможность реализации программы по выводу госучреждений с территории Нижегородского кремля и использования его лишь как музейного пространства. В настоящее время в зданиях на территории кремля располагается правительство региона, заксобрание, мэрия Нижнего Новгорода.

"Правительство Нижегородской области рассматривает возможность освобождения территории Нижегородского кремля от административных функций и размещения органов исполнительной власти", - отметил Никитин.

По его словам, в этой связи подготовлено несколько проектов, в том числе по использованию здания Дома Советов, где размещается мэрия города. "Это один из лучших в стране памятников конструктивизма, если говорить об общественных зданиях. Его можно рассмотреть как тематическую площадку для выставки работ художников советского времени", - добавил Никитин.

Он также отметил, что появление новых выставочных пространств позволит Нижегородскому художественному музею полноценно представить коллекцию русского художественного авангарда, в том числе произведения Казимира Малевича, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой и других художников. "Этот проект, как и все подобные, находится только в стадии рассмотрения, при принятии каких-либо решений в перспективе потребуется тщательное экспертное и общественное обсуждение", - пояснил собеседник агентства.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.