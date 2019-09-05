Журнал "Этно-мир" о народах Карачаево-Черкесии выпустят в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Пилотный выпуск журнала "Этно-мир" о культуре, быте и кухне народов Карачаево-Черкесской Республики будет выпущен в 2019 году, рассказал ТАСС первый замминистра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев.

"Министерством по делам национальностей Карачаево-Черкесской республики в этом году будет издан журнал "Семья народов Карачаево-Черкесской Республики - Этно-мир" о народах, проживающих на территории нашей республики, их быте, культуре, известных представителях народов и их вкладе в развитие региона", - рассказал Хубиев.

По его словам, журнал будет выпущен в текущем году в количестве 1 тыс. экземпляров. Житель или гость Карачаево-Черкесии сможет узнать об особенностях субъектообразующих народов региона в плане быта, кухни и культуры и увидеть исторические фото. Основной целью выпуска журнала является укрепление единства народов КЧР, гармонизация межнациональных отношений и содействие этнокультурному развитию народов. Выпуск журнала планируется сделать ежегодным.

Для подготовки к изданию была создана специальная редакционная коллегия, состоящая из представителей народов республики и исторических консультантов. "Все мы разные, но культуры в чем-то переплетаются. Каждая деталь, слово и фотографии для публикации проходят тщательную проверку. Мы очень щепетильно относимся к журналу, главное, чтобы это было полезно", - добавил Хубиев.

Карачаево-Черкесия - один из самых многонациональных субъектов России. В республике проживает около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.