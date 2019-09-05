В Саратовской области введут в эксплуатацию 11 ФАПов до конца года

САРАТОВ, 5 сентября. /ТАСС/. Минздрав планирует ввести в эксплуатацию 11 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках национального проекта "Здравоохранение", что повысит доступность медико-санитарной помощи для жителей отдаленных районов Саратовской области, в четверг сообщила пресс-служба регионального ведомства.

"В текущем году вводятся в эксплуатацию 11 ФАПов. На всех этапах Минздравом области осуществляется непрерывный контроль за процессом установки объектов", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По данным пресс-службы, особое внимание уделялось качеству конструкций - по заключениям экспертов, модульные конструкции ФАП соответствуют условиям государственного контракта. Сейчас объекты готовятся к оказанию первичной медицинской помощи сельским жителям.

Как уточнили ТАСС в Минздраве региона, ФАПы появятся в населенных пунктах, где проживают более 100 человек, что позволит сделать медицину для них более доступной. В частности, в зданиях ФАПов планируется обустроить кабинеты приема для взрослых и детей, процедурные и прививочные кабинеты, а также укомплектовать их медицинским оборудованием и мебелью. Постройка ФАПов финансируется из бюджетов разного уровня.

По данным министерства здравоохранения области, строительство ФАПов ведется в области с 2012 года. К 2024 году планируется достичь 100-процентной обеспеченности ФАПами и врачебными амбулаториями населенных пунктов с численностью от 100 до 2000 человек.