В КБР продолжатся съемки фильм "Чики" после инцидента со стрельбой

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Съемочная группа фильма "Чики" продолжает работать в городе Прохладный (Кабардино-Балкария), несмотря на инцидент со стрельбой, произошедший накануне. Об этом ТАСС в четверг сообщил продюсер фильма Олег Пиганов.

"Съемки продолжаются там же, все идет по плану", - сказал собеседник агентства.

Пиганов также добавил, что в целом съемками в Кабардино-Балкарии группа довольна. "Местные жители реагируют адекватно и приветливо. Все хорошо", - пояснил он.

В среду сообщалось, что злоумышленник обстрелял машину съемочной группы фильма "Чики". Как отмечалось, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина, находившийся, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов с третьего этажа многоэтажного дома в направлении автомобиля, принадлежащего съемочной группе. Пострадавших нет. Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.