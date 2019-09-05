Оленей в лесную зону острова Русский Приморья начнут выпускать в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Оленей в лесную зону острова Русский Приморского края в рамках работы по проекту, направленному на привлечение туристов, начнут выпускать в 2019 году, сообщил в четверг губернатор региона Олег Кожемяко, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Наш ключевой проект - это проект острова Русский. Мы сделали концепцию, которая с каждым годом будет увеличивать приток туристов, на 2020 год разработан мастер-план. Лесная зона - уже в этом году мы начнем выпускать оленей, чтобы они жили в естественной среде", - сказал Кожемяко.

Также он уточнил, что, согласно проекту, на острове будут сделаны около 81 км велосипедных дорожек, причем для всех видов велосипедов (горных, дорожных, спортивных). "Будут построены пункты проката, раздевалки, пункты общественного питания, автомобильные стоянки, плоскостные сооружения с тем, чтобы уже в 2020 году жители Приморья, наши гости смогли наслаждаться красотой этих бухт. Второй этап - это великолепная пешеходная зона, которая будет как смотровая площадка проходить 2 км", - отметил губернатор.

На второй и третьей очередях - создание научного центра Дальневосточного федерального университета.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.