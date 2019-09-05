Новый аэропорт Петрозаводска планируют достроить весной 2020 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Возведение нового аэровокзального комплекса в Петрозаводске, в котором участвуют военные строители, планируется завершить к весне 2020 года. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Минобороны РФ.

"Планируется, что возведение объектов нового аэровокзала Петрозаводска завершится уже весной 2020 года. Пропускная способность терминала составит 300 человек в час", - отметили в военном ведомстве.

На сегодняшний день специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России выполнили первый этап проекта - залили фундамент.

"Строительство нового аэровокзала - это один из самых крупных объектов Федеральной целевой программы по подготовке к столетию Карелии. Здесь работает Военно-строительный комплекс Министерства обороны. Хочется поблагодарить его сотрудников за проделанную работу в самые кратчайшие сроки. Действительно, для такого технологически сложного объекта, как новое здание аэровокзала, это сверхзадача. Но я уверен, что в следующем году министерство обороны эту задачу реализует", - приводит ведомство слова министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексея Кайдалова.

Новый аэровокзал должен появиться в столице Карелии в рамках федеральной программы развития республики до 2020 года. Стоимость контракта составила 817,9 млн рублей.

Аэропорт Петрозаводска - единственный аэропорт Карелии, он включен в список аэропортов федерального значения, предназначен для обслуживания внутренних и международных авиаперевозок. Транспортный объект расположен в 26 км от Петрозаводска в деревне Бесовец Прионежского района. Из аэропорта установлено авиасообщение с Москвой, Архангельском, Череповцом, Симферополем, Сочи и Анапой.