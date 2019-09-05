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В шесть регионов России придут ночные заморозки

Температуры ночью опустятся ниже нуля в Омской, Тюменской, Оренбургской, Иркутской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус пяти градусов ожидаются в Сибири и на Урале с пятницы. Об этом ТАСС в четверг сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Произошел заток прохладного воздуха с северо-востока в Поволжье, на Средний и Южный Урал, на юг Сибири, здесь сформировался антициклон. Заморозки будут 6 сентября местами в Омской и Тюменской областях до минус пяти градусов, 6-7 сентября в Оренбургской области до минус трех, в центральных и южных районах Красноярского края и в Республике Хакасия до минус двух", - отметила собеседница агентства, добавив, что заморозки ожидаются местами и в Иркутской области 6-9 сентября.

При этом она уточнила, что заморозки в этих регионах будут ночными.

По ее словам, такое понижение температуры несет определенную угрозу для сельскохозяйственных угодий, так как вегетационный период еще не завершен.

Теги
РоссияИркутская областьТюменская областьХакасияКрасноярский крайОмская областьОренбургская область
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