В шесть регионов России придут ночные заморозки

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус пяти градусов ожидаются в Сибири и на Урале с пятницы. Об этом ТАСС в четверг сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Произошел заток прохладного воздуха с северо-востока в Поволжье, на Средний и Южный Урал, на юг Сибири, здесь сформировался антициклон. Заморозки будут 6 сентября местами в Омской и Тюменской областях до минус пяти градусов, 6-7 сентября в Оренбургской области до минус трех, в центральных и южных районах Красноярского края и в Республике Хакасия до минус двух", - отметила собеседница агентства, добавив, что заморозки ожидаются местами и в Иркутской области 6-9 сентября.

При этом она уточнила, что заморозки в этих регионах будут ночными.

По ее словам, такое понижение температуры несет определенную угрозу для сельскохозяйственных угодий, так как вегетационный период еще не завершен.