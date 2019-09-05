Автопробег мусоровозов в поддержку реформы мусорной отрасли стартовал из Подмосковья

ЛЮБЕРЦЫ /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Колонна из трех мусоровозов белого, синего и красных цветов отправилась из Люберец в автопробег по нескольким регионам России в поддержку реформы мусорной отрасли в РФ. Их будут сопровождать легковые машины участников мероприятия, передает корр. ТАСС.

"Мы объявляем о старте первого Всероссийского автопробега коммунальной техники в поддержку национального проекта "Экология" и реформы системы обращения с отходами. Несмотря на то, что эта тема входит в число наиболее обсуждаемых, мало кто имеет полное представление о переменах в этой сфере. Организаторы попробуют восполнить этот пробел", - сказал присутствовавший на церемонии старта пробега глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

"Наша задача - рассказать о том, что в нашей отрасли работают люди и она существует, что отрасль - это не только баки, свалки, но и что-то "большое светлое", что нас ждет впереди", - сообщил исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин. Он рассказал, что в городах-участниках пробега пройдут концерты и кинопоказы, экологические забеги, лекции и опросы.

Автопробег стартует из Московского региона и пройдет через шесть городов: 7 сентября участники доберутся до Тамбова, 10 сентября окажутся в Липецке, 11 сентября - в Воронеже, 13 сентября - в Белгороде, 15 сентября в Ростове-на-Дону. 17 сентября пробег завершится в Геленджике отраслевой конференцией, на которой подведут итоги полугода реализации реформы обращения с отходами в России.

Протяженность маршрута превысит 2 тыс. км. Организаторы предполагают, что автопробег привлечет более 30 тыс. человек. Автопробег организован при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Российского экологического оператора.