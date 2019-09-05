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Пассажиры экстренно севшего в Воронеже самолета вылетели в Пулково запасным бортом

Из 37 человек этим рейсом отправились 23 пассажира

ВОРОНЕЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" прислала в Воронеж запасной борт, который забрал в петербургский аэропорт Пулково пассажиров экстренно севшего самолета рейсом Воронеж - Санкт-Петербург. Об этом сообщил в четверг ТАСС диспетчер воронежского аэропорта.

В четверг в 07:15 мск из Воронежа в Санкт-Петербург (Пулково) вылетел самолет Bombardier CRJ-100/200 авиакомпании "Руслайн" с 31 пассажиром на борту. Вскоре после взлета командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за отказа дополнительной энергетической установки. В 08:41 самолет, выработав в воздухе запас горючего, совершил экстренную посадку, на борту никто не пострадал. Воронежская транспортная прокуратура начала проверку в связи с происшествием.

"Самолет с 23 пассажирами вылетел в Пулково в 12:00 мск. Сам самолет, который экстренно вернулся утром в Воронеж, остается в данный момент в аэропорту", - сказал собеседник агентства, уточнив, что остальные пассажиры приняли решение лететь другими рейсами.

Этот же рейс был задержан 4 сентября из-за неубранного после взлета шасси, и самолет с 37 пассажирами также вернулся в Воронеж.

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