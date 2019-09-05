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Запасной борт с пассажирами экстренно севшего в Воронеже самолета прибыл в Петербург

В самолете находилось 23 пассажира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Запасной борт авиакомпании "Руслайн", который вылетел из Воронежа взамен экстренно севшего утром 5 сентября, приземлился в Пулково.

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Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс 7R 554 авиакомпании "Руслайн" прибыл в Санкт-Петербург в 13:44 мск.

В четверг в 07:15 мск из Воронежа в Санкт-Петербург (Пулково) вылетел самолет Bombardier CRJ-100/200 авиакомпании "Руслайн" с 31 пассажиром на борту. Вскоре после взлета командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за отказа дополнительной энергетической установки. В 08:41 самолет, выработав в воздухе запас горючего, совершил экстренную посадку, на борту никто не пострадал.

Воронежская транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. В 12:00 запасной борт с 23 пассажирами на борту вылетел в Пулково, а самолет, который экстренно вернулся утром в Воронеж, остается в аэропорту.

Этот же рейс был задержан 4 сентября из-за неубранного после взлета шасси, и самолет с 37 пассажирами также вернулся в Воронеж.

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