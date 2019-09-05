В Ижевске на средства от сбора 500 тонн макулатуры отремонтируют парашютную вышку

ИЖЕВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники военно-патриотического центра "Школы юных летчиков" в Ижевске планируют собрать 500 тонн макулатуры, средства от сдачи которой направят на восстановление уникальной парашютной вышки, располагающейся на территории учреждения, где обучаются 800 детей. Об этом ТАСС сообщил в четверг замдиректора школы Николай Халиуллин.

"Да, мы планируем собрать 500 тонн макулатуры, по нашим расчетам одна тонна стоит около 4 тыс. рублей. В общей сложности на вышку необходимо около полутора миллионов и еще должен быть выполнен проект, стоимость которого составляет 10-20% от восстановительных работ. Нам требуется от 1,5 до 1,8 млн рублей", - сказал Халиуллин.

К акции планируют подключить детские сады, школы, различные офисные центры, а также крупные предприятия, которые располагаются в столице Удмуртии. "К нашей акции подключилась одна из фабрик, они помогут нам с транспортом, что будет вывозить макулатуру с территории школ, детских садов и предприятий, которые подключатся к акции. Мы хотим привлечь офисы, заводы, к нам планируют присоединиться предприятия "Аксион-холдинг", возможно, завод "Купол", Госсовет Удмуртии", - отметил замдиректора школы, по его словам, акция пройдет с 9 по 30 сентября.

Уникальность вышки

Сейчас школа юных летчиков обучает детей по нескольким профилям, среди них летное направление, инженерная авиация, также планируется на постоянной основе открыть классы Росгвардии.

Школа является единственным в России учреждением допобразования, где построена 25-метровая парашютная вышка. На протяжении многих лет курсанты могли приобрести навыки парашютиста, воина-десантника, используя вышку-тренажер. В 2015 году стрела, которая задает направление прыжка, надломилась, после чего объект фактически был закрыт. Сейчас он требует укрепительных работ.

"На вышке необходимо провести регламентные работы, с нее совершили около 30 тыс. прыжков за 25 лет. Хорошая новая вышка стоит до 5 млн рублей, а здесь восстановление и регламентные работы обойдутся дешевле. Вышка уникальная, ранее в стране было шесть школ юных летчиков, все практически закрыты, но у нас единственная школа дополнительного образования с такой вышкой. Подобные объекты сейчас существует только в воинских частях", - рассказал Николай Халиуллин.

Кроме того, по словам замдиректора школы, средства на ремонт привлекают через краудфандинговую площадку, через которую уже удалось собрать более 150 тыс. рублей.