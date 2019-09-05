Водопроводные сети Алагирского района Северной Осетии реконструируют в рамках нацпроекта

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 сентября. /ТАСС/. Изношенные почти на 100% водопроводные сети в Алагирском районе Северной Осетии реконструируют по проекту "Чистая вода" в рамках реализации нацпроекта "Экология", сообщил в четверг ТАСС министр ЖКХ, топлива и энергетики региона Майран Тамаев.

"Бюджет реализации программы "Чистая вода" (в рамках нацпроекта "Экология" - прим. ТАСС) определен федеральным бюджетом в 300 млн рублей… В рамках данного бюджета будут проведены работы по реконструкции сетей водоснабжения в поселке Редант-2 городского округа Владикавказ и на территории Алагирского района, где самый низкий показатель обеспеченности качественной питьевой водой - 23%, по причине почти стопроцентной изношенности сетей", - сказал Тамаев. Он добавил, что объем софинансирования из республиканского бюджета составит 3 млн рублей.

По его словам, предусмотренных проектом средств недостаточно, чтобы решить проблему изношенности сетей водоснабжения на территории республики.

"Сейчас при расчете объемов финансирования примерно 70% предусматривается на водоочистку и 30% - на модернизацию сетей… У нас есть поверхностные ледниковые воды, артезианские скважины, нам никакой очистки практически не надо, но нам нужны средства на замену водопроводов, многие из которых построены еще в 1940-1950-х годах… Мы предложили пересмотреть это соотношение для субъектов СКФО… и оставить право выбора приоритетных мероприятий за субъектом РФ, а также пересмотреть объемы финансирования выделяемых на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта "Чистая вода", - рассказал министр.

Он добавил, что в этом году в республике была проведена полная инвентаризация объектов водоснабжения, по результатам которой уровень обеспеченности жителей Северной Остеии качественной питьевой водой составил 86,96% (при достижении целевого показателя по нацпроекту 90,8% в 2024 году), при этом ориентировочная стоимость работ по модернизации сетей водоснабжения составляет 10,2 млрд рублей. "Мы направили эти сведения в Министерство строительства и ЖКХ РФ. Ждем, что немного больше средств будут давать регионам, и мы активно поучаствуем в проекте "Чистая вода", - отметил Тамаев.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).