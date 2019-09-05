Северо-Кавказская госакадемия готова вдвое увеличить число студентов из Индии

ЧЕРКЕССК, 5 сентября. /ТАСС/. Северо-Кавказская государственная академия (СКГА) в Карачаево-Черкесии в рамках приемной кампании в 2019 году готова принять 100 абитуриентов из Индии, что вдвое больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС в четверг сообщил ректор академии Руслан Кочкаров.

"В настоящее время в нашей академии обучаются порядка 170 студентов из Индии. В прошлом году смогли принять 50 человек, в этом году планируем еще набрать 100 студентов из Индии. Таким образом, мы готовы в 2019 году принять вдвое больше студентов из Индии, чем поступили в прошлом. Идея заключается в том, чтобы теперь каждый год принимать их по 100 человек", - сказал собеседник агентства.

Прием абитуриентов из Индии продолжается до октября. Самым популярным направлением для них, по словам Кочкарова, является "Лечебное дело" в медицинском институте академии. Ребят из Индии в течение первых трех курсов обучают на английском языке. Кроме того, с ними активно занимаются русским языком, чтобы с четвертого курса они уже могли слушать преподавателей на русском.

В академии обучаются более 500 студентов из-за рубежа. Как отметил ректор вуза, все иностранцы обучаются на коммерческой основе, бюджетные оставляют для граждан России.

СКГА - многопрофильный вуз. В состав академии входят семь институтов - аграрный, медицинский, прикладной математики и информационных технологий, экономики и управления, юридический, инженерный, институт повышения квалификации. Кроме того, есть факультет дизайна и искусств и среднепрофессиональный колледж. В общей сложности в вузе обучаются более 5 тыс. студентов.